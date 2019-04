BÉLANGER, Gérard



Le sculpteur Gérard Bélanger a quitté ce monde le 23 mars, accompagné pour cet envol de ses proches. Il était le fils de feu Thérèse Hardy et de feu Laurentin Bélanger et le frère de feu Gilles Bélanger. Il laisse dans le deuil, sa conjointe Hélène Pagé; ses enfants, sa fierté: André (Aurora Blanco Valle), Francine (Martin Séguin), Marie-Claude (Edouardo Tessolin) et Rachel (Geoffroy Denis); ses petits- enfants pour la suite du monde: Valérie (Carl), Simon, Olivier (Maggie), Cassandre (Jean), Tristan (Stéphanie), Étienne et Raphaëlle; son arrière-petit-fils chéri, Loïc; ses frères: Hubert, Maurice (Diane Desmarais) et Claude (Jackie Provencher); ses sœurs: Paulette et Jocelyne; ses beaux-parents: Roger et Réjeanne Pagé; ses belles- sœurs: Muriel et Lucie (Pierre); son beau-frère Martin (Guy); ses tantes de la famille Bélanger: Rita, Madeleine et Thérèse, de même que ses cousines et cousins, autres parents, amies et amis. Le regretteront sa précieuse collaboratrice Isabelle Frenette, la communauté des artisans des fonderies d'art d'Inverness, les artistes des jeudis matin du Café Krieghoff, ses nombreux et fidèles amies et amis. Ses tableaux, ses sculptures, bois ou céramique, ses exceptionnels bronzes continueront d'ajouter à la beauté du monde. Il aura aussi donné à la société une industrie culturelle forte en créant la Fonderie d'art d'Inverness. Des remerciements particuliers à la docteure Marie-Pierre Fortin et ses collaboratrices de la Clinique de la mémoire et à l'équipe du Premier Coulombe de l'Hôpital Saint-Sacrement pour leur accompagnement respectueux et dévoué.La famille recevra parents, amies et amis à compter de 13 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Baluchon Alzheimer, 10138 rue Lajeunesse, bureau 200, Montréal (QC) H3L 2 E2 ou à la Fondation du CHU de Québec, Fonds Clinique de la mémoire-Recherche, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC) G1L 3L5 ou au Musée du Bronze d'Inverness,1760 Dublin, Inverness (QC) G1S 1K0.