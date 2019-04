Accréditations secret-défense: le gendre de Trump sous les projecteurs

Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, a longtemps pu rester à l’abri des regards. Mais une polémique autour des accréditations secret-défense de la Maison Blanche a braqué les projecteurs sur celui qui est devenu l’un des hommes les plus puissants des États-Unis.

Et à la Maison Blanche, où il est présent aux rencontres de haut niveau, il s’exprime rarement si la presse est là, préférant attendre que les journalistes aient quitté la pièce.

«J’ai été accusé de toutes sortes de choses, et toutes ces choses se sont avérées fausses. Il y a eu beaucoup de folles accusations», a-t-il assuré.

La controverse autour de l’accès de M. Kushner au secret-défense montait depuis l’arrivée de M. Trump au pouvoir. Car le jeune homme, aujourd’hui âgé de 38 ans, n’avait pas d’expérience politique ou diplomatique et ses antécédents n’avaient pas été vérifiés. Il était en revanche impliqué dans une foule de transactions financières aux États-Unis et ailleurs.

Parmi les noms qui pourraient figurer parmi ces personnes, comme le suggère la commission parlementaire présidée par les démocrates qui enquête sur la question, se trouveraient ceux de Jared Kushner et de son épouse Ivanka Trump.

Kushner était un héritier new-yorkais privilégié jusqu’à ce que son beau-père accède, à la surprise générale, à la Maison Blanche en 2016, le propulsant à l’intérieur du plus intime des cercles présidentiels.

Jared Kushner, juif orthodoxe qui fait partie de ce que M. Trump appelle fièrement le gouvernement «le plus pro-israélien» de l’histoire, a aussi été chargé de présenter un nouveau plan de paix israélo-palestinien.

«Depuis JFK, il y a plus de 50 ans, aucun membre de la famille d’un président n’a servi» à ce type de postes, dit Mark Carl Rom, professeur associé de politique à l’université de Georgetown.

«Vous savez, Jared a eu une vie très facile. Il vivait incroyablement bien à New York et tout ce qu’il touchait se transformait en or», a déclaré le président à l’assistance.

«Puis un jour il a dit: +je veux venir et je veux la paix au Moyen-Orient. Et je veux faire une réforme de la justice criminelle. Et je veux faire toutes ces choses merveilleuses», a-t-il ajouté. «Et sa vie est devenue extrêmement compliquée.»