Aéroport de Québec: John McKenna écarté du processus pour devenir président et chef de la direction

En lice pour devenir le prochain président et chef de la direction de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB), John McKenna a récemment été écarté du processus.

C’est ce qu’a confirmé M. Mckenna, mercredi. Il espérait succéder à Gaëtan Gagné. Il avait été rencontré au début du mois de mars par une responsable de la firme spécialisée en recrutement Korn Kerry.

M. Mckenna prévoit conserver sa chaise de président de l’Association du transport aérien du Canada. Dans une lettre transmise au Journal, il conseille au prochain patron de ne pas mesurer le succès de l’aéroport par l’ampleur de son bénéfice net. «C’est son apport aux différents secteurs d’activité de la région qui doit primer et qui doit être la principale action de sa mission», dit-il, espérant pouvoir collaborer avec le prochain pdg.

«Maintenant que l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec compte sur des infrastructures de grande qualité, il ne peut se contenter de simplement rencontrer les obligations financières et opérationnelles établies par le bail signé avec le Gouvernement du Canada», écrit-il. «Il doit aussi être à l’écoute des demandes que formulent la population, la communauté d’affaires, l’industrie touristique et les autorités régionales s’il veut assumer pleinement sa responsabilité d’intervenant socio-économique clé et d’outil stratégique pour le développement de la région de la Capitale nationale et pour tout l’est du Québec», ajoute-t-il, espérant également que les relations entre les transporteurs et l’aéroport s’améliorent.

Rappelons qu’au début du mois de mars, l’aéroport de Québec avait élu Jean-Claude Labbé comme nouveau président du conseil d’administration. La direction tiendra son assemblée générale annuelle le 18 avril prochain.

Cette semaine, Québec 21 a reproché à la municipalité d’avoir soumis que deux candidats pour succéder à Alain April et René Rouleau au C.A., soit Claude Choquette, président du Groupe Le Massif, et Denis Leclerc, président du Groupe Biscuits Leclerc. Selon le règlement de fonctionnement général de l'aéroport, la Ville aurait dû présenter une liste de six candidats. De son côté, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec avait aussi désigné l’homme d’affaires Luc Dupont.

Mardi, la porte-parole de l’aéroport Laurianne Lapierre affirmait que «le processus suivra son cours dès que ces proposants se conformeront à ces règles de gouvernance».