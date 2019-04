MERCIER, Méridé



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 30 mars 2019, est décédé à l'âge de 88 ans, Monsieur Méridé Mercier, époux de Madame Marie-Jeanne Labonté. Il était le fils de feu Napoléon Mercier et de feu Amanda Labrecque. Il demeurait à St- Raphaël autrefois d'Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances au, jour des funérailles, à compter de 12h30.Il laisse dans le deuil outre son épouse, Madame Marie-Jeanne Labonté, ses enfants: Paul (feu Lorraine Fournier, Yolaine Lagacé), Germain (feu Pierrette Gagnon), Ghislaine (Guy Ouellet), Carmen (Robert Germain), Laurent (Diane Nadeau), Suzanne (Serge Bernier), Diane (Clément Roy). Il est allé rejoindre ses 2 enfants qui l'ont précédé: feu Jeannine (feu Jean-Paul Buissières) et feu Marcel. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Steve et Sylvie Mercier, Jean-Martin Buissières, Madeleine Germain, Kate et Lindsay Nadeau Mercier, Gabrielle et Léonie Mercier Morissette ainsi que ses arrières petits-enfants. Il était le frère de feu Wilfrid, Orence (Lydia Deneault), Laurianne (feu Fernand Asselin), Clément, feu André, Lisette (feu Louis Labrecque), Jean-Claude (Micheline Couture), Paul-Eugène (Doris Bélanger), Maurice (Jeanne Roy), et feu Aimé ainsi que plusieurs membres de la famille Labonté dont il était le beau-frère. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 3e étage de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boul. Taché Ouest, Montmagny, QC, G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la