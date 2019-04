GÉNOIS,Claude



Au CHSLD Côté Jardins, le 21 mars 2019, est décédé à l'âge de 89 ans, monsieur Claude Génois, époux de feu madame Marie-Josée Raymond. Ancien cadre d'Hydro-Québec et homme passionné de culture, il laisse dans le deuil ses fils Denis (Diane Gauthier), Paul (Mario Simard) et Guy. Il laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur Geneviève Lévesque (feu Raymond Génois); sa belle-sœur Jacqueline Rosa (feu Gustave Raymond), ses nombreux neveux et nièces et de fidèles et proches amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. La famille tient également à remercier particulièrement le personnel du CHSLD Côté Jardins pour tous les soins prodigués pendant son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.