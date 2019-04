Cherchons à comprendre QS

Une question s’impose : comment QS a-t-il pu adopter une position aussi caricaturale et condamner aussi violemment l’aspiration à la laïcité, aujourd’hui assumée par une vaste majorité de l’électorat, et plus encore, de l’électorat francophone ?

On ne sous-estimera pourtant pas la violence idéologique de son propos. Sa déclaration nous en dit beaucoup sur la mentalité des militants solidaires les plus actifs et la posture moralisatrice et sermonneuse qu’ils adoptent. Ceux qui s’opposent à eux sont des « méchants ».