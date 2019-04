BERNIER, Robert



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 31 mars 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Robert Bernier, fils de feu dame Adrienne Pelletier et de feu monsieur Delphis Bernier. Il était l'époux de madame Hélène Ouellet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène; ses deux filles: Sylvie (Christian Barakatt) et Nathalie (Dave Bertrand); ses petits-enfants: Alexandra, Antoine, Étienne, Prescilla et Olivier; ses deux sœurs: Lorraine (Guy Dionne) et Colette (Pierre Dionne); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Ouellet: André, Céline Fortin la mère de ses enfants, Marguerite (Réginald Marchand), Monique, Jacques, Diane (Michel Bibeau) et Jocelyne (Alain Pouliot) ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 3e étage du Pavillon Notre-Dame de l'Hôpital Laval pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. La famille remercie en particulier M. Michel Poirier et M. Gaby Talbot des amis de très longue date. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, Tél.: 1 800 295-8111 ou Internet: www.pq.poumon.ca (pour un don en ligne).