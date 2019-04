De bons mots pour Denis Villeneuve

Alors que le tournage de la nouvelle adaptation du classique de science-fiction Dune vient tout juste de s’amorcer, l’acteur espagnol Javier Bardem a révélé quelques détails sur le personnage qu’il jouera dans le film lors d’une rencontre avec des médias français plus tôt cette semaine. Il en a aussi profité pour faire l’éloge du cinéaste québécois Denis Villeneuve, qui est à la barre du projet : « Si un réalisateur pouvait adapter Dune, c’est bien lui », a indiqué Bardem.

Javier Bardem fait partie des nombreuses stars internationales qui joueront dans cette très attendue nouvelle version de Dune, qui doit prendre l’affiche en novembre 2020. Le film mettra aussi en vedette Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Josh Brolin, Charlotte Rampling et Dave Bautista, entre autres.

Avant de rejoindre le plateau de tournage du film, Javier Bardem a fait un détour lundi, à Nantes, en France, pour assister à un festival de cinéma espagnol. Lors d’une conférence de presse avec plusieurs médias français, l’acteur de 50 ans connu pour ses rôles dans No Country For Old Men et Skyfall a été questionné sur plusieurs sujets, dont son personnage dans Dune.

« Je peux dire ce qu’on me laisse dire. C’est-à-dire rien du tout », a répondu à la blague Bardem, dans des propos rapportés par le magazine Première. « Mon personnage s’appelle Stilgar. Il est le leader des Fremen, la tribu qui survit sur la planète Dune », a-t-il ajouté.

Un livre « extraordinaire »

« J’ai lu le roman il y a très longtemps et j’avais le souvenir que c’était très intense, a poursuivi l’acteur espagnol.

J’ai justement fini la relecture du deuxième livre, hier. J’ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Ça parle de choses qui sont encore tout à fait d’actualité, alors que ç’a été écrit au début des années 1960. Il s’agit d’un monde où il y a eu une révolution destinée à tuer toutes les machines. Le roman nous questionne sur les classes sociales et ce qui pourrait nous arriver si nous ne prenons pas soin de notre Terre. Tout ça, nous allons le payer dans un futur pas si éloigné que ça. Le livre est très intelligent et ambitieux. Si un réalisateur pouvait l’adapter, c’est bien Denis Villeneuve. Je suis plus qu’heureux de le faire. Mais j’ai déjà trop parlé, ils vont me virer ! »