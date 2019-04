DALLAIRE FORTIER, Rolande



À la Maison Legault, le 28 mars 2019, après un long combat contre la maladie d'Alzheimer, est décédée, à l'âge de 83 ans, Madame Rolande Fortier Dallaire. Elle habitait à Lévis. Elle était la fille de feu Reina Grégoire et de feu Ernest Fortier et l'épouse de feu Raymond Dallaire.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 5 avril 2019, de 19h à 21h, ainsi que le samedi 6 avril 2019, de 11h à 13h30.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses filles: Andrée Dallaire (André Bourbonnais) et Caroline Dallaire (Charles Laflamme); et ses petits-enfants: Sophie et François Laflamme, ainsi que Catherine Lord. Elle était la soeur de feu Arsène Fortier (feu Irène Cloutier), feu Egide Fortier (Lauretta Dion), feu Benoît Fortier et feu Guy Fortier (Jacqueline Moreau). Elle laisse également dans le deuil sa soeur Monique Fortier (Michel Leclerc); ses frères Pierre Fortier (Céline Couture) et Ernest Fortier (Raymonde Labbé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dallaire: Dominic (Hélène Fortin), Blandine (feu Jerry Lynch), Liliane (feu Jacques Bernier) et Stéphane (Raymonde Pouliot); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). La famille aimerait sincèrement remercier tous les préposés de ServirPlus, qui ont si bien pris soin d'elle au cours des dernières années. Un grand merci aussi à tout le personnel de la Maison Legault qui s'est occupé d'elle avec diligence au cours de la dernière année. Nos remerciements vont également au Dr Marie-France Vachon pour son dévouement. Notre mère n'aurait pas passé à travers toutes ces années sans le support et la présence constants de sa soeur Monique et de son époux Michel, ainsi que celui de ses frères. Nous leur en serons éternellement reconnaissants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation A pas de géant-Montréal, qui supporte la seule école au Québec exclusivement dédiée à l'autisme (en ligne au www.canadon.org) ou au 5460 avenue Connaught, Montréal, QC, H4V 1X7, téléphone: (514) 935-1911 poste 226, courriel: foundation@giantstepsmontreal.com.