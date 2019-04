[EN DIRECT] Le Festival d’été de Québec livre sa grille 2019 ce midi

Les secrets du 52e Festival d’été sont sur le point d’être dévoilés. À compter de midi, le nom des vedettes qui défileront sur les scènes du FEQ, du 4 au 14 juillet, sera connu.

Quelles seront les têtes d’affiche? Le Journal a procédé ce matin à un état des lieux des plus récentes informations et rumeurs circulant à propos de la grille concoctée par le programmateur Louis Bellavance. Parmi les gros noms évoqués à quelques heures du dévoilement, mentionnons ceux de Jennifer Lopez, 21 Pilots, Éric Lapointe et The Offspring.

Pour tout savoir de l’affiche 2019 du Festival d’été, suivez-nous en direct ici.