Erik Karlsson sera prêt pour les séries

Le défenseur des Sharks de San Jose Erik Karlsson s’attend toujours à revenir au jeu pour les séries éliminatoires, mais il ne sait pas s’il pourra disputer un match avant le début de la danse printanière.

Absent des patinoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis le 26 février, le Suédois de 28 ans a raté les 16 dernières joutes des siens en raison d’une blessure à l’aine.

«J’ai dit il y a un mois que j’allais être prêt pour les séries et je le crois toujours», a indiqué Karlsson au site de la LNH.

L’ex-capitaine des Sénateurs d’Ottawa a patiné avec ses coéquipiers avant l’affrontement contre les Canucks à Vancouver, jeudi soir. Sa blessure l’incommodant encore un peu, il a préféré ne pas disputer la rencontre, mais il a affirmé que si le match était une partie des séries, il aurait joué.

«À ce temps-si de l’année, je ne pense pas que [ma blessure] est importante, a expliqué le numéro 65. J’ai déjà joué avec assez de blessures pour savoir que si c’est possible, je vais jouer et que j’aurai à vivre avec les conséquences après la saison. Je ne suis pas inquiet de me blesser de nouveau. Ce n’est pas la façon que j’approche mon jeu, spécialement à ce temps-si de l’année.»

L’entraîneur-chef des Sharks, Peter DeBoer, aimerait bien retrouver son défenseur vedette pour les deux dernières parties des siens en saison régulière, mais il préfère se concentrer sur les séries.

«J’aimerais bien [revoir Karlsson dans la formation], mais je ne vais pas le presser à revenir, alors on verra», a-t-il dit.

En 52 joutes cette saison, Karlsson a inscrit trois buts et fourni 42 mentions d’aide pour 45 points. Il dispute présentement la dernière saison de son contrat.