CLAVEAU, Ernest



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, entouré de l'amour des siens, le 19 mars 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Ernest Claveau, époux de madame Doris Brière. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 5 avril 2019, de 18h à 21h, et, de 9h à 11h.Outre son épouse madame Doris Brière, il laisse dans le deuil ses filles: Johanne (Martin Simard) et Isabelle (Joël Godin); sa petite-fille Audrey-Ève ainsi qu'Ann-Frédérique et Charles-Antoine Godin; ses frères et ses soeurs: feu Bernard (Juliette Côté), feu Ghislain, Égide (feu Colette Côté), feu Yolande (feu Jean-Marc Lavoie) et Denis (Ginette Gilbert); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Brière: Lise (feu Jean-Yves Ruest), Marthe (Jean-Louis Rousseau), Denis (Jacqueline Chapados), Raynald (Louise Poulin), André et feu Jacques ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du CLSC-La Source sud ainsi que son médecin Dr. Guy Chouinard pour la qualité des soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.