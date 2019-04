Tout partout en ville: Gala des Rondelles d’or

Le Gala des Rondelles d’or de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a connu un immense succès. Lors du gala, on a rendu hommage aux 10 meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue ainsi qu’aux nouveaux intronisés au Temple de la renommée. La majorité des différents trophées individuels ont été présentés par les membres du top 10 des meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue.

Gilles Courteau, commissaire de la LHJMQ, est entouré des deux meilleurs joueurs de la LHJMQ, Mario Lemieux et Guy Lafleur, d’Alexis Lafrenière, joueur le plus utile de la LHJMQ, et de Mike Bossy.

Mario Tremblay est en compagnie de deux des 10 meilleurs joueurs de la LHJMQ, Pierre Larouche et Dale Hawerchuck.

Bill Daly, commissaire adjoint de la LNH, est en compagnie de Gilles Courteau et de Stéphane Quintal.

Mario Marois de l’Armada, est en compagnie de Gilles Courteau, Brad Richards, l’un des 10 meilleurs joueurs de la LHJMQ, Martin Tremblay, Québecor Groupe Sports et divertissement, et Mario Pouliot, l’entraîneur des Huskies de Rouyn-Noranda, la meilleure équipe au Canada.

L’un des 10 meilleurs joueurs de l’histoire de la LHJMQ, Pat LaFontaine, 2e à partir de la gauche, est entouré de Paul Ménard, Hockey Québec, Steve Hartley, entraîneur de Drummondville, et Steve Bégin.

Gilles Courteau, le commissaire de la LHJMQ, 3e à partir de la gauche, est entouré des nouveaux intronisés au Temple de la renommée, François Allaire, Mario Tremblay, Stéphane Fiset et Jean-Jacques Daigneault.

Les animateurs de la soirée, Sébastien Goulet et Louis Jean de TVA Sports, entourent Mike Bossy, Michel Bergeron, Gilles Courteau et Denis Savard.