«La Revoyure»: retrouvailles pour Mes Aïeux

L’été 2019 sonnera l’heure des retrouvailles pour les membres de Mes Aïeux, qui présenteront un nouveau spectacle intitulé «La Revoyure» sur différentes scènes du Québec pendant la saison chaude.

Après cinq ans à vaquer à divers projets chacun de son côté, Stéphane Archambault, Marie-Hélène Fortin, Frédéric Giroux et Benoît Archambault reprennent la route ensemble et font revivre Mes Aïeux, plus de 20 ans après la fondation du groupe.

La dernière réunion de la formation remonte au 31 décembre 2017, alors que Mes Aïeux avaient offert un concert exceptionnel de fin d’année dans le Vieux-Port de Montréal. Leur dernier album, «À l’aube du printemps», avait été lancé en 2012.

L’ensemble de musique pop-rock-folk et «néo trad» se produira notamment au Festival de la chanson de Tadoussac le 30 juin, au Festival d’été de Québec le 14 juillet et à Shawinigan le 9 août avec son concert «La Revoyure». La joyeuse bande de Mes Aïeux sera entourée, dans son nouveau périple, par les musiciens Alexis Martin, Luc Lemire et Simon Proulx.

Mes Aïeux annonceront prochainement d’autres prestations à venir dans d’autres villes. Pour suivre toutes leurs activités, on consulte le disquesvictoire.com.