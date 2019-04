Le Festival d’été abat enfin ses cartes

Jennifer Lopez, 21 Pilots et Éric Lapointe sur les plaines d’Abraham ? Live et The Offspring sur la nouvelle scène à Place George-V ? Après des semaines de spéculations, place à la programmation 2019 du Festival d’été de Québec.

Sur le coup de midi, aujourd’hui, le programmateur Louis Bellavance lèvera le voile sur l’affiche qu’il a concoctée en vue de la 52e édition du FEQ, qui se tiendra du 4 au 14 juillet.

Le grand dévoilement a lieu presque un mois plus tard que l’an dernier.

Explication : dans une entrevue récente accordée au Journal, M. Bellavance avait mentionné que la programmation 2019 avait été plus difficile à assembler.

Conséquence directe ou pas, les rumeurs ont été moins nombreuses au cours des derniers mois. Ça n’a pas empêché Le Journal d’enquêter. Voici quelques noms qu’on pourrait entendre lors de la conférence de presse du FEQ (notez le conditionnel, puisque rien ne nous a été confirmé.)

Lapointe et Lopez Photo Pascal Huot

D’abord, un petit nouveau dans les rumeurs pré-dévoilement. Selon au moins deux de nos sources, Éric Lapointe chantera ses succès sur les plaines d’Abraham, trois ans après avoir fait déborder le parc de la Francophonie. Dans une formule carte blanche ? À suivre.

Toujours sur les Plaines, la venue du duo 21 Pilots est toujours d’actualité alors que le dossier Jennifer Lopez ne cesse de changer de cap. Photo WENN

On a d’abord longtemps pensé que c’était réglé pour Jenny on the Block en raison de sa présence dans le nord-est de l’Amérique durant le FEQ. Or, l’ajout de supplémentaires à Toronto et New York, récemment, a réduit considérablement ses disponibilités pour Québec.

Malgré tout, on nous a quand même murmuré à l’oreille, hier, que rien n’est perdu pour Miss Lopez.

Ça impliquerait cependant un enchaînement de trois concerts en trois soirs, chose inédite jusqu’à maintenant dans son horaire estival. Photo Pascal Huot

Lancée par le FM 93, la rumeur de la présence de The Offspring à Place George-V ferait partie des annonces du jour. De passage au Québec, Lou Doillon compte toujours parmi les noms plus que probables.

Un autre nom a surgi durant nos échanges avec nos sources, hier, celui du groupe Live, qui a retrouvé son chanteur d’origine, Ed Kowalczyk, il y a quelques années. Photo Sébastien St-Jean

Confirmé hier à Tadoussac, Mes Aïeux annoncera – tiens, tiens – d’autres dates aujourd’hui même. Tirez-en vos conclusions !

Pour le contenu québécois, il faut prévoir le retour de Hubert Lenoir, grand gagnant du prix Espoir FEQ en 2018, alors que la présence du rappeur Souldia à l’Impérial Bell serait chose réglée.

Les indices laissés ces derniers jours par le Festival sur les réseaux sociaux pointent, de leur côté, vers une prestation de Cœur de pirate et des Américains de Panic ! At The Disco.