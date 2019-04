Le Tournoi de l’alimentation

Yves Fournier, de Distributions alimentaires Roy & Rouge Viande, et André Drolet, du Groupe Daigle, poursuivront la tradition en présentant, pour la 15e année, le Tournoi de golf de l’alimentation de l’Est-du-Québec. La 55e prestation de l’événement est prévue pour le lundi 8 juillet, dès 10 h pour le brunch et 12 h 30 en départs simultanés, au club Le Grand Portneuf. Les profits du tournoi seront de nouveau remis entièrement à trois fondations : Centre psycho-pédagogique de Québec, Réno-Jouets et Maurice Tanguay, afin de venir en aide aux enfants. Réservez votre place (limitées) sur le site golf.linkforce.ca/alimentation/ ou contactez Yves au 418‐802‐9069.

Encan record

Photo courtoisie

Le 14e encan sportif et culturel du Patro Roc-Amadour, présenté le 28 mars dernier, a de nouveau été un grand succès. La vente à l’encan électronique (une première cette année) de centaines d’objets et forfaits, jumelée à la vente de billets sur place pour espérer gagner Un Rogue de Nissan, des celliers et 1000 $ en argent, a généré des profits records d’un peu plus de 200 000 $. Cet argent servira à soutenir les activités et projets réalisés pour les jeunes du Patro ; le programme Étu-actif (l’aide aux devoirs) et l’accessibilité aux camps sportifs et culturels pendant l’été. Sur la photo, au centre de la 2e rangée : Clément Lemieux, directeur général du Patro Roc-Amadour ; Martin Thériault, président et directeur général de Eddyfi et Patrick Scalabrini, entraîneur-chef des Capitales de Québec, coprésidents d’honneur de l’encan 2019, en compagnie du comité des gouverneurs 2019.

Une poutine de Rêves

Photo courtoisie

Plus de 7 enfants atteints d’une maladie menaçant leur vie pourront réaliser leur plus grand rêve, grâce à un chèque de 74 400 $ remis à la Fondation Rêves d’enfants par RestoQuebec, une première en 7 ans. Cette somme a été amassée durant la Poutine Week à Québec ; en effet, du 1er au 7 février dernier, pour chaque poutine vendue, 1 $ était remis à Rêves d’enfants. Quelque 80 restaurateurs de la région ont participé à l’événement, le restaurant Chez Victor a récolté à lui seul un montant de 10 000 $. Sur la photo, de gauche à droite, rangée arrière : Jean-Sébastien Langlois-Pothier, Jennylee Wong et Marie Roussel, respectivement fondateur, directrice de comptes et chargée du contenu Web chez RestoQuebec. À l’avant : Josh et Esmée, enfants de rêve ; Julie Maynard, directrice de la division Québec-Est à la Fondation Rêves d’enfants et Matis, enfant de rêve.

Les 50 ans de Chez Ashton

Photo courtoisie

Le 1er avril dernier a marqué le coup d’envoi des célébrations entourant le 50e anniversaire des restaurants Chez Ashton. Sous le thème « Bon à tous coups depuis 50 ans », vous êtes invités à participer à plusieurs concours et promotions sur les réseaux sociaux de la chaîne et dans divers médias de la région et à partager vos moments Ashton sous forme de photos et d’anecdotes. C’est en 1969, à l’âge de 21 ans, qu’Ashton Leblond réalisait son rêve d’acquérir la roulotte à patates frites Casse-croûte Chez Laurette, située à L’Ancienne-Lorette­­­, qui allait devenir Ashton Snack Bar (photo) et plus tard, Chez Ashton. Aujourd’hui, on trouve 24 succursales de Chez Ashton aux quatre coins de la ville et dans tous les grands centres commerciaux de la région de Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Christian Veilleux (photo), copropriétaire du restaurant La Bête à Ste-Foy depuis 10 ans, 40 ans... Pierre Morency, joaillier de la rue Maguire à Sillery, 56 ans... Gérard Potvin, ex-journaliste sportif à la SRC, son âge?, la normale (golf) +9... Eddie Murphy, acteur de télé et de cinéma, 58 ans... Marie-Denise Pelletier, chanteuse québécoise 59 ans... Alec Baldwin, acteur­­­, réalisateur et producteur exécutif américain, 61 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 avril 2018. David Edgerton (photo), 90 ans, fondateur de la chaîne Burger King... 2017. Renate Schroeter, 77 ans, actrice allemande qui a joué dans de nombreux films... 2016. Don Francks, 84 ans, acteur et chanteur canadien de jazz... 2015. Abbé Claude Allard, 91 ans, sociologue, théologien et féru d’histoire, cofondateur de la Société historique de la Gaspésie... 2014. André Falardeau, 71 ans, audio man à TVA Québec (Télé-4)... 2008. Rosita Salvador, 75 ans, danseuse et chanteuse de cabaret.