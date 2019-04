L’été s’annonce chargé pour Ludivine Reding

MONTRÉAL – Ludivine Reding aura un printemps et un été chargés, avec les tournages de «Cerebrum», la nouvelle série de Richard Blaimert, et de la deuxième saison de «Clash», dont le retour a été confirmé par Super Écran et VRAK.

Qui plus est, la jeune actrice a laissé miroiter en entrevue qu’un certain projet du nom de «Fugueuse 2» pourrait également l’accaparer dans les prochains mois...

«Je ne peux rien dire à ce sujet», a souri la jeune actrice, lorsque questionnée par l’Agence QMI à propos de la suite de la fiction qui a fait d’elle une vedette, sur le tapis rouge qui précédait la première du nouveau spectacle d’Alain Choquette, «La mémoire du temps», en début de semaine.

«J’en sais peut-être un peu plus qu’avant, mais je ne peux vraiment rien dire», a ajouté Ludivine.

«Ugly Dolls»

En attendant d’avoir plus de détails sur ses éventuelles retrouvailles avec sa Fanny de «Fugueuse», le public pourra renouer avec Ludivine Reding dans «Cerebrum», dont la production est en cours depuis le 11 mars dernier.

Dans ce drame psychologique, la comédienne interprète Laure, la copine de William (Henri Picard). Ce dernier est le fils de Henri Lacombe (Claude Legault), un psychiatre ébranlé par la disparition de son épouse, Anne (Évelyne de la Chenelière), qui se jettera dans le travail pour garder l’équilibre dans la tourmente, entre ses responsabilités familiales et l’enquête policière.

Radio-Canada mettra d’abord les 10 épisodes de «Cerebrum», réalisés par Richard Blaimert et Guy Édoin, à la disposition des téléspectateurs sur Tou.tv Extra à la fin de l’été, avant de les diffuser à la télévision plus tard, à une date encore indéterminée. «Cerebrum» est le mot qui désigne une masse nerveuse du cerveau humain.

Bien que Claude Legault soit au cœur de l’intrigue de «Cerebrum», Ludivine Reding a précisé ne partager aucune scène avec celui-ci, qui personnifiait son père dans «Fugueuse», sur le plateau de ce suspense. Elle y donne plutôt essentiellement la réplique à Henri Picard et Antoine Desrochers.

«Laure habite en colocation à Montréal et est très indépendante, a-t-elle noté. Il y a des côtés de sa vie qui influencent son copain. C’est une relation assez tumultueuse, vous allez comprendre pourquoi.»

Quant à «Clash», Ludivine ignore encore ce qui attendra son personnage de Jasmine dans le deuxième chapitre, dont les enregistrements s’amorceront en mai, pour diffusion à Super Écran en novembre 2019, puis à VRAK au début 2020. Pour l’instant, Jasmine file le parfait amour avec Robin (Alexandre Nachi).

Ludivine Reding, qui s’est récemment offert une pause de tapis rouges et autres sorties mondaines – «je me repose, je sais tout ce qui s’en vient, alors je serai prête à tout affronter», a-t-elle laissé planer avec un sourire entendu – s’affaire en ce moment au doublage du film d’animation «Ugly Dolls», aux côtés de Marie-Mai et Koriass, qui prêtent également leur voix à cette histoire de poupées confrontées au culte de l’image et de la perfection. «Ugly Dolls» prendra l’affiche le 10 mai prochain.

«Ce sera un magnifique film d’animation à aller voir en famille, a souligné Ludivine. C’est vraiment touchant!»