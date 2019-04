Ovechkin se rapproche de Bossy et Gretzky

WASHINGTON | Alex Ovechkin offrait une visite du vestiaire à des amis russes au centre d’entraînement de l’équipe, le MedStar Capitals IcePlex à Arlington. Il n’avait pas trop le goût de donner des entrevues, mais il a offert son plus beau sourire quand il a entendu un nom.

Le représentant du Journal de Montréal l’a abordé en lui disant qu’il avait fait une entrevue la veille avec Mike Bossy.

Bossy avait un message pour le capitaine des Capitals.

« Tu peux le féliciter pour sa huitième saison de 50 buts ou plus. Je lui parle de temps en temps pour des entrevues ou quand on se croise dans des événements. Je tiens à le saluer et le féliciter. Je suis fier de lui et je continue à le suivre de très près. »

La fierté se lisait sur son visage quand il a entendu ce petit mot de l’ancienne gloire des Islanders de New York.

« C’est toujours un bon sentiment quand une légende dit de bons mots à ton sujet, a répliqué le Russe de 33 ans. Ça me fait chaud au cœur de savoir qu’il est heureux pour moi et qu’il tenait à me féliciter. C’est spécial. Mike a marqué le hockey à son époque, comme moi je désire le faire à mon époque. »

Record atteignable

Dans l’histoire de la LNH, Bossy et Wayne Gretzky se partagent le record avec neuf saisons d’affilée de 50 buts ou plus. Bossy est fort conscient que cette marque pourrait tomber dans les prochaines années.

Ovechkin a marqué deux buts dans un gain de 6 à 3 face au Lightning, samedi à Tampa Bay, pour inscrire ses 50e et 51e buts de la saison.

« Si j’aimerais ça qu’il batte mon record, ce serait de pousser un peu fort de dire que oui, a dit Bossy en éclatant de rire. Est-ce que je crois qu’il battra le record ? Oui. »

« J’ai souvent dit qu’Ovechkin marquera autant de buts qu’il le veut, a poursuivi celui qui a remporté quatre fois la coupe Stanley avec les Islanders. Il aime tellement ça marquer des buts. Pour en réussir autant, tu dois carburer à ça. Il se place aussi une bonne pression sur lui-même. En plus, il est aussi chanceux que je pouvais l’être puisqu’il est rarement blessé. Il ne faut pas que tu manques trop de matchs pour atteindre le plateau des 50 buts. »

Ovechkin restait assez de glace à propos de cet objectif d’une neuvième ou même une dixième saison d’au moins 50 buts.

« Je n’y pense pas, a répliqué le Moscovite. C’est encore trop loin. On verra si je pourrai y arriver. Mais je cherche surtout à aider mon équipe à gagner. »

À Washington depuis la saison 2007-2008, soit deux ans après l’arrivée d’Ovechkin, Nicklas Backstrom a un grand mot à dire dans les succès de son coéquipier. Mais il refuse d’en prendre une partie des honneurs.

« C’est Ovi qui marque ses buts, c’est lui qui invente des façons de compléter les jeux, a raconté Backstrom. Il est tellement constant depuis ses débuts dans la LNH. Mais je partage l’opinion de Mike Bossy. Je crois sincèrement qu’Alex battra la marque de Wayne Gretzky et de Bossy avec neuf saisons de 50 buts ou plus. »

8 sur 21

Depuis 2005-2006, les marqueurs de 50 buts ne courent pas les rues. Vingt et une fois, des joueurs ont marqué au moins 50 buts. Or, Ovechkin a atteint ce plateau à huit reprises. Seuls Steven Stamkos, Dany Heatley et Ilya Kovalchuk ont réussi cet exploit deux fois ou plus au cours de cette période.

Braden Holtby, qui bloque les tirs d’Ovechkin sur une base quotidienne à l’entraînement, a tenté d’expliquer le phénomène.

« Alex a toujours autant de puissance dans son tir, a expliqué le sympathique gardien. Dans l’histoire du hockey, plusieurs grands marqueurs trouvaient le fond du filet en raison de leur rapidité ou de leurs mains agiles.

« Dans le cas d’Alex, il peut marquer 25 buts par année juste en raison de la puissance de son tir. Il a aussi un niveau d’engagement encore plus grand depuis quelques années. Il ne cherche pas uniquement à marquer, il s’implique défensivement. Alex profite aussi de la présence des Backstrom et Kuznetsov, deux magiciens avec la rondelle. »

« Un naturel »

Bossy, qui a marqué 50 buts lors de neuf saisons d’affilée et en seulement dix saisons dans la LNH, a offert un très beau compliment au phénomène des Capitals.

« Pour moi, il n’y a aucun doute. Ovechkin est le plus grand marqueur de son époque, il est le meilleur, a dit celui qui est maintenant analyste à TVA Sports. C’est un naturel. Assez souvent, ça paraît facile pour lui. Chaque saison, il marque des buts de la même façon, en se tenant à l’aile gauche en supériorité numérique et en décochant un puissant tir frappé sur réception. C’est tout à son honneur. Les rivaux n’ont jamais trouvé une façon de le contrer complètement. »

Alex Ovechkin

De 2005-2006 à 2018-2019

La marque de 50 buts atteinte 21 fois

Ovechkin : 8 de 21 = 38,1 %

Wayne Gretzky

De 1979-1980 à 1998-1999

La marque de 50 buts atteinte 131 fois

Gretzky : 9 de 131 = 6,9 %

Mike Bossy