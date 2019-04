Et Marc Bergevin qui se disait nerveux à la veille de ce match contre le Lightning. Il a bien dû se ronger les ongles jusqu’aux coudes. Non, mais quelle soirée ! Quelle victoire !

Ce triomphe me rappelle une déclaration du bon vieux Bernard Geoffrion, qui avait l’habitude de dire qu’un match de hockey ne se joue pas dans les journaux ni dans les tribunes téléphoniques.

Bon, le Canadien est toujours au neuvième rang. Mais on peut penser qu’il reviendra avec le même type de performance demain soir à Washington et samedi contre les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell.

Plus rien n’est impossible après ce triomphe chèrement mérité. Les troupiers de Claude Julien ont fait la nette démonstration qu’ils sont déterminés à aller jusqu’au bout.

Il s’en trouvera probablement pour dire que le Lightning jouait sans les services de son meilleur défenseur Victor Hedman et de Dan Girardi, un autre pilier de sa brigade défensive.

Connaissez-vous des équipes B qui misent sur des joueurs de la trempe de Nikita Kuchera, Steven Stamkos, Brayden Point, Ryan McDonagh, Yanni Gourde et Cédric Paquette ?

C’était vrai dans le temps du Forum et ça l’est encore depuis que le Canadien évolue au Centre Bell.

C’était la troisième fois que Michel Boucher, recruteur du Lightning au Québec et dans les Maritimes, voyait Pasquale à l’œuvre cette saison.

Bien qu’il ait joué moins de 11 minutes, Paul Byron a démontré encore une fois son utilité à son équipe. Il ne montrait pas les signes d’un gars qui avait été mis K.-O. une semaine plus tôt par MacKenzie Weegar.

Et que dire de Brendan Gallagher ?

Il n’a pas marqué ni obtenu de mentions d’aide, mais ce n’est pas parce qu’il n’a pas essayé. Il a dirigé six tirs au but en plus de trouver le temps d’appliquer cinq mises en échec. Il a encore joué le ventre à terre toute la soirée.