Rassemblement en appui aux chauffeurs de taxi à Québec

Une centaine de personnes ont participé à un rassemblement en appui aux chauffeurs de taxi mercredi soir à Québec.

Des partisans de Québec solidaire, ainsi que les députés locaux Catherine Dorion et Sol Zanetti, étaient également présents à place D’Youville pour protester contre le projet de loi 17 du gouvernement Legault.

Photo Jean-François Racine

«On a essayé de crier fort contre cette injustice, mais le gouvernement actuel ne nous écoute pas. On ne demande pas la charité, on demande de travailler décemment. On nous impose un système qui va appauvrir 22 000 familles», a notamment lancé Hicham Berouel, président de Taxi Lévis.

Par ailleurs, l’industrie du taxi promet la plus grande manifestation, «d’un bout à l’autre de la province» ce vendredi.

Les chauffeurs de taxi convergeront vers Montréal vendredi matin à l’heure de pointe pour protester contre le projet de loi qui déréglemente leur industrie tout en régularisant les services d’entreprises comme Uber.

Les associations de chauffeurs demandent à leurs membres de se diriger vers la métropole en début de journée pour «faire sentir leur présence».