Ça y est : chez nous, toute la maisonnée a décrété la fin de l’hiver... du moins dans nos assiettes ! Plus de confit, plus de mijoté et pas de repas lourd pour le week-end. Nous avons besoin d’un petit répit de l’hiver.

Puisque le temps des sucres se fait attendre tout comme le printemps, j’ai déguisé la table comme si c’était un beau pique-nique et comme si le temps chaud était enfin arrivé. C’est donc le temps des vacances dans la cuisine ! Après tout, nous les méritons et habillons ainsi la table avec des herbes fraîches et des couleurs vibrantes.

Aujourd’hui, nous cuisinons du poulet en brochettes. J’ai même allumé le BBQ sur la terrasse pour me mettre véritablement dans l’ambiance. Des petites brochettes épicées pour réchauffer l’atmosphère avec un soupçon de sirop d’érable (celui de l’an dernier, car on attend celui de cette année) sur une salade croquante de poivrons. Pour les plus gourmands, des brochettes aux épices douces posées sur du riz aux légumes d’été, rien que pour nous donner l’impression d’être à la chaleur au bord du lac. Cela nous prépare aux beaux jours qui, malgré tout, arriveront bien.

Brochettes de poulet épicées sur salade croquante

Photo courtoisie

Ces beaux légumes craquent sous la dent... Ce souper estival allumera vos papilles.

Portions : 4

Préparation : 30 min

Macération : 2 h

Cuisson : 15 min

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de jus d’orange

3 gousses d’ail, pelées et finement hachées

60 ml (¼ tasse) de sauce soja légère

2 c. à s. de sauce Worcestershire

½ c. à t. de gingembre moulu

125 ml (½ tasse) de sirop d’érable

½ c. à t. de harissa en poudre (ou poudre de chili)

1 piment fort, en moitiés

4 hauts de cuisses de poulet, en moitiés

1 c. à s. de vinaigre de cidre

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 bulbe de fenouil, en fines lanières

2 poivrons rouges, en fines lanières

2 c. à s. de beurre fondu

1 citron, en quartiers

Sel et poivre

Méthode

1. Dans un grand bol, mélanger le jus d’orange, l’ail, la sauce soja, la sauce Worcestershire, le gingembre, la moitié du sirop d’érable, la harissa et le piment fort. Ajouter les morceaux de poulet. Couvrir et laisser mariner 2 heures au réfrigérateur.

2. Dans un grand bol, mélanger le reste du sirop d’érable, le vinaigre de cidre et l’huile d’olive. Saler et poivrer généreusement. Ajouter le fenouil et les poivrons. Mélanger et réserver.

3. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Couvrir une plaque à four de papier sulfurisé.

4. Retirer le poulet du réfrigérateur. Égoutter sur du papier absorbant. Piquer les morceaux de poulet sur des petites brochettes. Placer sur la plaque. Arroser de beurre fondu. Cuire au four 8 minutes. Retourner les brochettes et cuire 8 minutes.

5. Retirer la plaque du four. Presser les quartiers de citron. Servir avec la salade de poivrons.

Brochettes de poulet aux épices douces

Photo courtoisie

Pour ceux qui peuvent se laisser séduire par des sensations exotiques et simplement pour voyager un peu dans l’assiette, ces brochettes sont idéales. N’oubliez pas de parfumer le riz pour une pointe d’exotisme supplémentaire.

Portions : 4

Préparation : 30 min

Macération : 30 min

Cuisson : 1 h

Ingrédients

225 g (1 tasse) de riz à grains longs

2 grains de cardamome entiers

½ c. à t. de graines de coriandre

425 ml (1¾ tasse) d’eau

1 c. à s. de beurre

2 c. à s. de cassonade

4 gousses d’ail, finement hachées

125 ml (½ tasse) de jus de citron

½ c. à t. de cumin moulu

½ c. à t. de coriandre moulue

½ c. à t. de muscade moulue

½ c. à t. de paprika doux moulu

1 c. à t. d’origan séché

3 poitrines de poulet, en gros cubes

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 grosse tomate, en cubes

2 concombres libanais, pelés et en cubes

2 c. à s. de persil grossièrement haché

Sel et poivre

Méthode

1. Dans une grande casserole, placer le riz, la cardamome, la coriandre et l’eau. Porter à ébullition. Ajouter le beurre et mélanger. Couvrir la casserole. Baisser le feu au plus bas. Cuire environ 20 minutes.

2. Retirer la casserole du feu et laisser reposer.

3. Dans un bol, mélanger la cassonade, l’ail, le jus de citron, le cumin, la coriandre moulue, la muscade, le paprika et l’origan séché. Ajouter les cubes de poulet et mélanger pour bien enrober. Couvrir et laisser mariner 30 minutes.

4. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Couvrir une plaque à four de papier sulfurisé.

5. Enfiler les cubes de poulet sur des brochettes. Déposer les brochettes sur la plaque. Arroser d’huile d’olive. Cuire au four environ 20 minutes, en retournant les brochettes une ou deux fois durant la cuisson.

6. Pendant ce temps, transférer le riz réservé dans un grand bol. Ajouter les tomates, les concombres libanais et le persil. Saler et poivrer. Mélanger.

7. Retirer la plaque du four. Servir les brochettes avec le riz.