«The Hills» revient et voici tout ce qu'on sait sur le «reboot» de cette émission iconique

L’émission de télé-réalité The Hills, qui nous a fait connaître Lauren Conrad et les fameux Heidi et Spencer, revient et on ne pourrait pas être plus excités.

Entre 2006 et 2010, The Hills nous donnait accès à la «vraie» vie d’un groupe d’amis de Los Angeles.

C’était un «spin-off» de Laguna Beach qui elle, était une émission qui était une version télé-réalité de la série The OC.

En gros, les adolescents riches vivant en Californie étaient très populaires dans les années 2000.

The Hills se concentrait sur l’amitié entre Lauren Conrad et sa meilleure amie Heidi Montag, puis sur leur chicane quand cette dernière a décidé de commencer à sortir avec l’horrible Spencer Pratt, nous donnant des moments télévisuels iconiques comme celui-ci:

Kristin Cavallari, qu’on avait connue dans Laguna Beach comme la BFF / rivale de Lauren avait aussi fait quelques apparitions dans l’émission.

Plusieurs des vedettes de The Hills ont donc accepté de revenir pour une nouvelle version. Quelle bonne nouvelle!

Voici donc tout ce qu’on sait sur le nouveau The Hills: New Beginnings:

Qui des participants originaux reviennent?

Heidi et Spencer Pratt, ou Speidi, seront de retour, tout comme Stephanie, la soeur de Spencer.

Attendez-vous aussi à revoir Audrina Patridge et le fameux Justin Bobby, Whitney Port et même Brody Jenner!

Qui ne revient pas?

Lauren Conrad et Kristin ne feront pas partie de New Beginnings.

Qui seront les nouveaux personnages?

En plus des enfants de plusieurs des participants comme Kirra la fille d’Audrina et Gunner le fils de Speidi, il y aura aussi 2 nouveaux personnages très excitants.

Mischa Barton, oui, LA Mischa Barton qui jouait dans The OC fera partie de l’émission.

Brandon Thomas Lee, le fils de Pamela Anderson et Tommy Lee a lui aussi été annoncé comme était l'un des nouveaux personnages!

Quand et où pourra-t-on l’écouter?

L’émission sera disponible sur le poste MTV, et en ligne, à partir du 24 juin.

Depuis quand filment-ils?

La production a débuté en août 2018 à Los Angeles. Ils auront donc déjà presque 1 an d’images de filmées quand l’émission sera disponible en juin.

À quoi peut-on s’attendre?

Selon la courte bande-annonce, on peut voir que plusieurs des participants sont mariés et ont des enfants, mais la tension entre Audrina et Justin Bobby est toujours présente!

D’après nous, il y aura de toutes nouvelles chicanes, et d’anciennes blessures vont remonter à la surface.

Voici la bande-annonce:

On a tellement hâte!

