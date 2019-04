Tou.tv bientôt absente sur certaines plateformes

Vous préférez écouter District 31 en rattrapage sur ICI Tou.tv ? Si vous êtes dotés d’un téléviseur intelligent dont le modèle est antérieur à 2015, il se pourrait que vous deviez renoncer à votre habitude à partir du 23 avril.

Radio-Canada a procédé à une mise à jour de son application ICI Tou.tv qui la rend maintenant inutilisable sur des téléviseurs intelligents de marque LG Smart et Samsung Smart datant d’avant 2015, ainsi que d’autres plateformes comme Xbox 360 et Windows 8.

La décision, partagée sur le site web de Radio-Canada en début de semaine, a suscité la déception de plusieurs téléspectateurs, qui ne pourront plus visionner le contenu d’ICI Tou.tv sur leur appareil.

Aux dires de Radio-Canada, il s’agit d’une question de sécurité. Le diffuseur public précise que l’application datait déjà de 2013. Une mise à jour était nécessaire pour assurer « la protection des contenus », a indiqué Stéphanie Cœurjoly de Radio-Canada.

« Avec l’arrivée de nouveaux contenus sur la plateforme, nous avons dû nous soumettre à des exigences de plus en plus élevées en matière de sécurité. Nous utilisons maintenant un système de DRM (Digital Right Management) qui n’est malheureusement pas supporté par ces applications. »

Des appareils récents

Mme Cœurjoly affirme également que Radio-Canada a eu une réflexion par rapport au fait que les téléviseurs sur lesquels l’application ne fonctionnera plus sont assez récents.

« Nous étions conscients de ces enjeux en effet, a-t-elle soutenu. Malheureusement, nous devons nous plier à ces exigences dans le but d’assurer l’intégrité du contenu des créateurs d’ici et d’ailleurs. »

Même si la mise à jour sera en vigueur à partir du 23 avril, Radio-Canada a commencé à informer les téléspectateurs le 30 janvier des changements à venir.

La liste des plateformes qui peuvent toujours supporter la mise à jour de l’application est disponible sur la page d’assistance technique du site web de Radio-Canada.