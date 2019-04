Une battante à Augusta

AUGUSTA | Mi-janvier, un appel du président Fred Ridley a changé la vie de Brigitte Thibault. Elle recevait une invitation à participer au premier Championnat amateur féminin de l’Augusta National. Près de trois mois plus tard, elle est au cœur de son rêve. Son parcours de battante l’a menée à déambuler sur Magnolia Lane, alors que la première ronde est déjà inscrite dans les livres.

La golfeuse québécoise âgée de 20 ans, unique représentante du Canada, se pince depuis qu’elle a posé les pieds à Augusta en début de semaine. Elle a encore de la difficulté à y croire.

Cette invitation à ce premier tournoi féminin, reçue de la bouche même du président du prestigieux club situé sur Washington Road, a chamboulé sa jeune carrière.

Il n’y a pas si longtemps, le golf ne figurait surtout pas dans ses préoccupations. Si on lui avait annoncé à l’âge de 14 ans qu’elle étudierait plus tard en Californie, porterait l’orange et bleu de l’équipe de golf des Bulldogs de l’université Fresno et qu’elle deviendrait une pionnière de son sport à Augusta, elle n’y aurait certainement pas cru.

Même si son père Daniel tentait de l’initier au golf, elle carburait à 100 % au cheerleading. Mais les blessures répétées ainsi que les douleurs quotidiennes au dos et aux genoux l’ont forcée à quitter son sport après une participation aux championnats du monde.

« Les impacts sont si nombreux. Les pirouettes et les vrilles sont dures sur le corps. On veut être au plus haut niveau, mais ce n’est plus agréable quand on a toujours mal. J’étais à bout et je devais arrêter, relate la jeune athlète à propos de cette “ancienne vie”. Ça fait juste cinq ans. Le destin a frappé, c’était un triste moment. »

Apprentissages

Elle ne peut jeter ce passage douloureux aux oubliettes. Elle l’utilise dans sa nouvelle passion. Ayant atteint l’élite du cheerleading, elle suit la même recette sur les allées. Cette discipline a formé son caractère et sa silhouette. Audacieuse et déterminée, elle ne recule devant rien. Du haut de ses 5 pi et 5 po, elle est reconnue comme une longue cogneuse. Une qualité qui a émerveillé son entraîneuse Emily Lofton.

« Je retiens d’excellentes expériences du cheerleading, car c’est un milieu très compétitif. Même si le golf est un sport individuel, quand je vois que tout le monde se donne dans un tournoi, je vais livrer mon maximum. Je ne suis certainement pas là pour lâcher, même si c’est difficile. J’ai toujours été une battante. »

Ce trait de caractère lui est très utile cette semaine à Augusta, où elle joue les deux premières rondes du championnat au club Champions Retreat avec 71 féroces compétitrices, parmi les meilleures du globe. Si la 197e golfeuse amatrice au monde se bat avec vigueur et réussit à percer le top 30, elle disputera la ronde finale à l’Augusta National, samedi.

« Brigitte est une véritable travaillante. Elle ne lâche jamais avant que ce ne soit terminé, ce qui est idéal pour une entraîneuse, a souligné avec fierté la chef des Bulldogs, Emily Lofton, en entrevue avec Le Journal.

« Elle étudie encore ce sport, ajoute celle qui l’a accueillie à Fresno l’an dernier. Elle est puissante, mais elle doit apprendre, grandir et gagner en expérience. Il ne faut jamais oublier qu’elle est encore une petite nouvelle puisqu’elle joue seulement depuis cinq ans, ce qui est incroyable. Habituellement, on ne participe pas à un tournoi d’envergure comme ce championnat si rapidement. C’est la preuve qu’elle maximise ses apprentissages. »

La tête haute

Dans son bagage d’expériences, elle y mettra certainement cette première ronde de ce prestigieux tournoi. Elle a ramené une carte de 79 (+7) qui la place à égalité au 59e rang, à 11 coups des meneuses américaines.

Une journée ponctuée de hauts et de bas. Après avoir senti un flux d’adrénaline à son départ au 10e tertre, elle a commis un quadruple boguey dès son sixième fanion. Malgré ce vilain huit en forme de bonhomme de neige sur une normale 4, elle n’a pas baissé les bras. La battante a répliqué avec deux oiselets de suite. Au retour, elle a connu certaines difficultés, notamment avec son fer droit, en inscrivant quatre bogueys.

« Je suis un peu déçue, car c’est ma pire ronde de l’année, a souligné Thibault après une séance d’entraînement à sa sortie du terrain. Je dois passer au travers et je ne dois pas être embarrassée de ce score. Je dois garder la tête haute. Tout est encore possible. »

Fidèle à son caractère, elle retroussera ses manches en deuxième ronde, afin de remonter le peloton et d’avoir une chance de jouer officiellement à l’Augusta National, samedi.

« C’est une opportunité en or et un moment historique. Je veux livrer une performance inspirante. C’est extraordinaire et mémorable. »

Le début d’une belle aventure

Cette invitation à l’édition inaugurale du Championnat amateur féminin a placé Brigitte Thibault sous les réflecteurs durant l’hiver. À ses sorties en compétition, la Québécoise n’attirait pas seulement l’attention par son jeu.

Une réalité dont elle n’était pas tout à fait habituée malgré sa participation à l’Omnium canadien féminin en Alberta en 2016.

« Dans mes trois derniers tournois, j’ai vu des gens qui me suivaient sur le parcours, ce que je ne voyais jamais. J’ai signé des autographes et j’ai été prise en photo. Je me suis aperçue du build-up vers le tournoi, raconte la golfeuse québécoise, qui n’a réalisé que la semaine dernière l’ampleur de l’exploit qui l’attendait.

« Je suis heureuse de voir les gens derrière moi, poursuit-elle. Ça me touche droit au cœur de les voir s’intéresser à moi. J’ai rencontré des gens passionnés. J’en suis très reconnaissante. Je veux pouvoir les inspirer. »

En demande

La golfeuse a également dansé la valse médiatique. Dès la sortie de la nouvelle, tant les médias américains sur la côte Ouest que ceux du

Canada, d’un océan à l’autre, ont tenu à connaître son histoire. Avec gratitude, elle a multiplié les entrevues sans tourner les coins ronds.

« Je crois avoir bien géré cette attention. Ça faisait beaucoup à gérer avec les horaires de cours et d’entraînement. J’étais à l’aise, même si je n’y étais pas habituée. Je l’ai fait avec dévouement, a relaté avec humilité celle qui vise une carrière professionnelle. Je dois m’y habituer vite, car selon mes objectifs, je sais que ça arrivera à nouveau dans le futur. »

Encore intimidée

Cette soudaine apparition dans l’univers public a toutefois créé un effet pervers. À travers les centaines de messages de félicitations et d’encouragements, des trolls ont envoyé de malheureux messages haineux sur les médias sociaux mettant en doute ses capacités.

Ce n’était pas la première fois qu’elle était visée par de malins esprits. Alors qu’elle excellait autant dans les sports que sur les bancs d’école au secondaire, elle avait été victime d’intimidation. Forte mentalement, elle savait donc comment faire abstraction de ces missives virtuelles déplacées.

« On n’oublie jamais les cicatrices de l’intimidation. Ça m’a aidée à mieux traiter les gens et ça m’a rendue plus forte. Je réussis à garder ma concentration malgré tout. J’essaie de toujours tourner ces situations de façon positive, mentionne-t-elle.

« C’est drôle de voir comment quelque chose peut changer ta vie. L’intimidation était peut-être un signe du destin. Je n’aurais jamais changé d’école à l’époque et je n’aurais peut-être pas commencé à jouer au golf. C’est donc positif. »

Ces paroles empreintes de sagesse l’ont menée à Augusta.

Brigitte Thibault en bref

20 ans

5 pi 5 po | 152 lb

Bulldogs de Fresno State University – NCAA

Ancienne gymnaste et cheerleader

A débuté le golf à 15 ans

Meilleure ronde à vie : 65 au Championnat provincial junior féminin 2017 à Beauceville

Participation à l’Omnium canadien féminin en 2016

Le Championnat amateur féminin du Augusta National

♦ 2 parcours

Rondes 1 et 2

Club de golf Champions Retreat

Normale 72 / 6355 verges

♦ Ronde finale : samedi

Augusta National

Normale 72 / 6365 verges

♦ Couperet après 36 trous : top 30

♦ Si égalité en 30e position, il y a prolongation par mort subite

♦ Peu importe le couperet, toutes les golfeuses joueront une ronde de pratique au Augusta National vendredi