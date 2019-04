Vers une hausse des frais de condo pour un meilleur entretien

Le gouvernement Legault dépose un projet de loi qui entraînera une hausse des frais de condo pour plusieurs propriétaires d’immeubles négligés : une inspection et un fonds de prévoyance à la hauteur de l’entretien prévisible à venir seront obligatoires.

Le projet de loi 16 veut forcer les syndicats de copropriété à tenir un carnet d’entretien de l’immeuble. Ils devront également faire une étude sur la capacité du fonds de prévoyance à payer les travaux à venir. Ce sera désormais sur cette étude que sera basé le calcul des frais de condos. L’objectif est de mieux prévoir les sommes nécessaires pour payer les réparations majeures.

Dans les faits, les propriétaires de condos dont les fonds de prévoyance sont insuffisants pour assurer les réfections à venir devront décaisser davantage en frais communs.

Cette loi est attendue depuis longtemps. Déjà, en 2011, la chambre des notaires tirait la sonnette d’alarme et proposait cette réforme. Le gouvernement Couillard a attendu à la toute fin de son mandat pour déposer un projet de loi semblable, mort au feuilleton avec le déclenchement des élections.

Du côté de L'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), on se réjouit du dépôt de ce projet de loi. «Les dispositions actuelles n’assurent pas un fonds de prévoyance suffisant. Un immeuble, il faut l’entretenir. Il faut changer le toit, les briques de façades. Lorsqu’il n’y pas de planification à long terme ça passe par des cotisations spéciales», souligne François Vincent, responsable des relations publiques de l’organisme.

Il indique d’ailleurs que plus le gouvernement attend avant d’agir, plus ça risque de coûter cher aux propriétaires. Il ajoute que 100 000 condos ont été construits avant 1980 et que 56 % du parc immobilier des condos au Québec a été construit avant l’an 2000. «Ces immeubles devront être entretenus», dit M. Vincent.