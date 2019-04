Voici l'ordre dans lequel écouter les films de Marvel pour se préparer à Avengers: Endgame

Avec Avengers: Endgame, qui arrivera sur nos écrans le 26 avril, plusieurs cinéphiles veulent se préparer avec un marathon de films Marvel.

Mais quel est l’ordre parfait pour s'y adonner? On répond à la question!

Avec 21 films à son actif, le Marvel Cinematic Universe, ou MCU, comprend donc PLUSIEURS, tous plus excellents les uns que les autres.

Les événements de ces 21 histoires culminent tous vers Endgame, le film dans lequel les personnages qu’on connaît depuis 2008 vont tenter de sauver la moitié de la population de la planète Terre, désintégrée par le méchant Thanos dans Infinity War.

Ce qui est délicat, c’est que l’ordre dans lequel les films sont sortis n’est pas l’ordre dans lequel l’histoire se déroule.

En se fiant donc à la chronologie officielle, telle que décrétée par Marvel, voici l’ordre IDÉAL dans lequel revisiter (ou faire découvrir à votre chum ou blonde en retard) les films du MCU!

La méthode longue

1. Captain America: The First Avenger

Le film se déroule en 1940 et Cap est le premier Avenger, c’est donc logique de commencer là.

2. Captain Marvel

L’introduction à Captain Marvel se passe en 1995, logiquement c'est donc le prochain film à écouter, bien qu’on ne revoit par Carol Danvers avant 20 autres films...

Mais bon, le film explique ce qui s’est passé avec le Tesseract, un point très important dans The First Avenger!

3. Iron Man

Le film qui a réellement lancé le MCU, Iron Man est un classique.

4. Iron Man 2

Ok... sa suite n’est pas aussi bonne, mais c'est la première fois qu'on voit Black Widow alors ça vaut la peine.

5. The Incredible Hulk

C’est étrange puisque c’est Edward Norton qui jouait Hulk. Bien que Mark Ruffalo a pris la relève de façon admirable par la suite, ce film fait techniquement partie du MCU.

La scène post-générique fait un lien avec les autres fims, donc ça compte!

6. Thor

Bye la Terre, on va dans l’espace avec Thor!

Le film démontre bien la relation entre Thor et Loki, ce qui sera crucial dans le prochain film.

7. Avengers

Enfin! Le film dans lequel notre équipe de super-héros est enfin formée et doit combattre Loki.

C'est la progression parfaite de tous les films précédents, et celui qui a rendu le MCU aussi populaire.

8. Iron Man 3

L’un des films les plus polarisant du MCU, Iron Man 3 est très différent, mais il démontre tout à fait les effets des événements de Avengers sur le monde, et surtout, sur Tony Stark.

9. Thor: The Dark World

Probablement le pire film du MCU, mais Dark World est important pour comprendre les Pierres de l’Infini tant convoitées par Thanos.

Surtout la Pierre de réalité.

10. Captain America: Winter Soldier

Le premier film réalisé par les Russo Brothers, Winter Soldier est l’un des meilleurs films du MCU.

Il rend Captain America cool et démontre sa relation avec Bucky, ce qui sera très important plus tard.

11. Guardians of the Galaxy: Volume 1

Après un film aussi «groundé» que Winter Soldier, l’humour et les couleurs de Guardians of the Galaxy offre un changement de rythme parfait.

12. Guardians of the Galaxy: Volume 2

Chronologiquement, Volume 2 se déroule tout de suite après Volume 1, alors pourquoi ne pas passer un beau 4 heures avec les Guardians!

C'est surtout important pour comprendre la relation entre Gamora et Thanos.

13. Avengers: Age of Ultron

Après avoir quitté la Terre, on y retourne pour voir où en sont nos Avengers.

Ils sont dans le pétrin, mais au moins il recrutent Scarlett Witch et Quicksilver...

14. Ant-Man

Le film se déroule tout de suite après Ultron et est très original.

C’est pratiquement une comédie!

15. Captain America: Civil War

Le film qui conclut la trilogie de Captain America et qui introduit Spider-Man et Black Panther.

En plus d’être crucial pour comprendre l’histoire, Civil War possède les meilleures scènes d’action et de batailles du MCU.

16. Spider-Man: Homecoming

Au moment de sa sortie en salle, il avait été annoncé que Homecoming se déroulait 8 ans après Avengers... donc en 2020.

C’était une erreur! Il se déroule en fait 4 ans après, et donc juste après Civil War.

17. Dr. Strange

Le film d’origine de Dr. Strange se déroule parallèlement à Civil War.

18. Black Panther

Il avait été annoncé que Black Panther se passait tout de suite après Civil War, mais depuis Marvel a précisé que c’était en fait un an après les événements qui ont coûté la vie à T’Chaka, le père de T’Challa, qu'on peut voir dans Civil War.

19. Thor: Ragnarok

Ragnarok explique où étaient Thor et Bruce Banner durant les événements de Civil War, mais sa fin est directement en lien avec Infinity War.

20. Ant-Man and the Wasp

La suite de Ant-Man se déroule entre Civil War et Infinity War, mais si vous n’avez pas vu Infinity War, la scène post-générique ne fera aucun sens. Pas grave!

21. Avengers: Infinity War

Endgame est pratiquement la partie 2 d'Infinity War, alors le fait de l’écouter juste avant est idéal.

La méthode moyenne

Si vous êtes paresseux, ou si vous préférez un raccourci, il est possible de faire son rattrapage en seulement neuf films!

1. Captain America: The First Avenger

2. Captain Marvel

3. Iron Man

4. The Avengers

5. Captain America: Winter Soldier

6. Guardians of the Galaxy

7. Avengers: Age of Ultron

8. Captain America: Civil War

9. Avengers: Infinity War

De cette façon, vous avez les films d’origine les plus «importants», les 3 Avengers, et les 3 Captain America puisque les Russo Brothers eux-même ont dit que l’histoire de Cap serait primordial à Endgame.

La méthode courte

Pour ceux qui ont déjà tout vu et qui veulent simplement se préparer mentalement avant Endgame, la méthode courte contient seulement 4 films!

1. Avengers

2. Avengers: Age of Ultron

3. Captain America: Civil War

4. Avengers: Infinity War

Quelle méthode allez-vous adopter?