AMPLEMAN, Adrien



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 19 mars 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Adrien Ampleman, conjoint de dame Jocelyne Garneau, fils de feu monsieur Georges Ampleman et de feu dame Marie-Anne Chabot. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Jocelyne Garneau; ses filles : Stéphanie (Jean-François Gagnon), Isabelle Boudreau (Martin Grenier) et Cathy Ouellet; ses petits-enfants adorés : Amély, Alysson, Raphaël, Olivier et Léane; ses sœurs : Denise (Armand L'Écuyer), Nicole (Gérard Ouellet) et feu Hélène (feu Arthur Létourneau); sa filleule Nancy Ouellet, neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, ainsi que d'autres membres de la famille et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la sécurité du Salon de jeux de Québec pour leur vivacité d'esprit et leur vigilance pour les premiers soins exécutés, ainsi que le personnel soignant de l'Hôpital de Saint-François d'Assise pour les efforts déployés ainsi que la détermination à le réanimer. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital Laval Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8, tél :418-656-4999.