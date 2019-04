DION, Hélène



À la Maison de soins palliatifs du littoral de Lévis, le 16 mars 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Hélène Dion, fille de feu madame Jeanne Nadeau et feu monsieur Donat Dion. Elle demeurait à Lévis autrefois de St-Gervais-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église de St-Gervais-de-Bellechasse 225 rue principale St-Gervais-de-Bellechasse, samedi le 6 avril 2019 de 10h à 10h55.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Stéphane (Marie-Josée) Sonia (Ron); et ses petits-enfants ; ses frères et sœurs : Yolande (feu Paul Vermette), feu Jeanne D'Arc (feu Hector Laverdière), feu Paul-Aimé (Yolande Laflamme), feu frère Réal fic, feu Thérèse, Gisèle (Jean-Claude Pouliot), feu Normand, Gilles (Pauline Tanguay), Noëlla (Claude Rioux), Cécile (Vincent Deschênes); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du littoral de Lévis pour tous les bons soins prodigués à notre mère. La direction des funérailles a été confiée à la