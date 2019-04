LAMONDE, Nicole Lepage



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 10 mars 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Nicole Lepage, épouse de monsieur Richard Lamonde, fille de feu madame Hélène Lemelin et de feu monsieur Arthur Lepage. Elle demeurait à Stoneham & Tewkesbury.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Michel de Sillery à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Richard; ses sœurs Lise (Réjean Auger) et Marcelle (Gaétan Hébert); ses neveux Olivier Hébert (Anne-Marie L'Heureux) et William Hébert (Sarah Jane Blouin); ses petits-neveux Charles-Antoine Hébert et Louis-Philippe Hébert; ses tantes, ses cousins, cousines ainsi que plusieurs ami(e)s et collègues de travail. Un remerciement spécial au personnel de l'oncologie de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca Des formulaires seront disponibles sur place.