LÉTOURNEAU, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 mars dernier, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Denis Létourneau. Il était le fils de feu Henri Létourneau et de feu Rose Leclerc. Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Claudette (Ubald Groulx), Yvonne et feu Guy, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et de nombreux amis. Les amis recevront les condoléancesdès 10h.Un remerciement spécial au personnel soignant de l'urgence, de l'unité des soins palliatifs ainsi qu'au 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.