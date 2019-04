PELLETIER, Manon



À l'Hôpital de Montmagny, à l'âge de 36 ans, est décédée Manon Pelletier, fille de feu madame Madeleine Dancause et de monsieur Rémi Pelletier. Elle demeurait à Montmagny. Elle laisse dans le deuil son père Rémi (feu Madeleine), ses frères : Patrick et Joël (Isabelle Fournier), sa sœur Gabrielle, son neveu et ses nièces: Livia, Alexane, Isalie, Evan et Flavie. Sont également affectés par son départ, son parrain Alain Pelletier et sa marraine Jeannette Dancause, ses oncles et tantes des familles Pelletier et Dancause, ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de sa résidence d'accueil pour leur présence et les soins précieux apportés au fil des années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant-Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec, G2E 6H5. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à lasamedi, jour de la cérémonie, à compter de 11h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la maison funéraire