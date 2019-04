BELLEAU, André



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 31 mars 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur André Belleau, époux de madame France Demers, fils de feu Gérard Belleau et de feu Jeanne Dufresne. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Ian (Marie-France Larouche) et Martine (Louis Vachon); ses petits- enfants: Meggy, Audrey, Justin et Florence; ses frères et soeurs: Denise (Bernard Desjardins), Micheline (Claude Leblanc), Suzanne (Don Powell), Pierrette (Jocelyn Girard), Richard (Céline Tétreault) et Claude (Jacqueline Payne); son beau- frère et sa belle-soeur: Liette Demers (feu Louis Fortin) et Pierre Demers (Kathy Roy); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un très grand merci à madame Claudia Simard pour son aide précieuse. Sincères remerciements également au personnel de La Croisée du Bonheur et du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-in-memoriam-3/personal. La famille vous accueillera aule vendredi 12 avril de 19h à 21h et le samedi 13 avril à compter de 13h.