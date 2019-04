GINGRAS, Jean-François



À Québec, le 22 mars 2019, à l'âge de 49 ans, est décédé subitement Jean- François Gingras, fils de Pierre Gingras et Raymonde Lapointe de Charlesbourg.Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa sœur Nathalie (Ghyslain Poisson) et leurs enfants, Juliette et Gabriel, ainsi que son frère Jean-Pierre et ses enfants, Xavier et Alex. Jean-François laisse aussi dans le deuil son parrain, Roger Lapointe ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousin(e)s et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St- Charles. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à La Boussole: La Boussole, 302, 3e Avenue, Québec, QC G1L 2V8, 418 523-1502 www.laboussole.ca Des formulaires seront disponibles au salon.