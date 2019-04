SIMONEAU, Yvette Létourneau



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes de Québec, le 8 mars 2019, à l'âge de 99 ans et 10 mois, est décédée madame Yvette Létourneau, épouse de feu monsieur Paul Simoneau. Elle était la fille de feu monsieur Eugène Létourneau et de feu dame Atala Blais et sœur de Anita, Léopold, Juliette, Marie-Paule et Claude Létourneau tous décédés. Elle demeurait à Québec et a passé les 76 premières années de sa vie à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lajour des funérailles à compter de 11h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Louise, André (Marie-Paule Lemieux), Jacques (Diane Richard), Germain (Nicole Tardif), feu Nicole (Donald Lessard), feu Raymond, Huguette (Vianney Soucy), Claudette, Sylvie (feu Ghyslain Pelletier, Yan Beaulieu), ses petits-enfants : Danielle et Michel Boutin, Sophie et Cathy Simoneau, Marc, Julie et Valérie Simoneau, Dominique, Marie-France et Nadine Simoneau,Jonathan Soucy, Jean-Michel Blais, Gabrielle et Charlie-Anne Cyr, Catherine et Maxime Pelletier, ses nombreux arrière-petits-enfants, ainsi que tous ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sincèrement le personnel des petits soins du Manoir Duberger et celui du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes à Québec. De plus un merci particulier à Nathalie Sylvestre, conjointe de Michel son petit-fils, celle-ci a apporté son support et son aide plus que généreux tous au long de ces années. La direction des funérailles a été confiée à la