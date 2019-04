LAROCHELLE, Michel



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1er avril 2019, à l'âge de 56 ans, entouré de l'amour des siens, s'est éteint paisiblement, sans souffrance et avec sérénité monsieur Michel Larochelle, fils de madame Jacqueline Breton (son ami de coeur Denis Lemelin) et feu monsieur Valier Larochelle. Il demeurait à Québec. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Chantal (Dany Grimard), Stéphane, Marc-Antoine (Evelyne Giguère) et leur mère madame Brigitte Rémillard; ses petits- enfants: Lucas et Eden Grimard; ses frères et soeurs: Angèle (Ghislain Breton), Louise, Denis (Sonia Marcoux), Aline (Marcel Lessard), feu Jean-Pierre et Caroline (Patrice Dumont). Sont aussi attristés de son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial au Dr Félix Couture, oncologue, ainsi qu'à tout le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins, notamment au Dre Frédérique Bissonnette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qcLa famille vous accueillera auà compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Bernard de Beauce, à une date ultérieure.