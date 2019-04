BINET, Marie-Paule



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 11 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Marie-Paule Binet, épouse de feu monsieur Clément Paré. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera directement à l'église à compter de 11h30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Nativité-de-Notre-Dame rue Wilbrod Robert. Madame Binet laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Christiane Deslauriers), Guy, Carol (Martine Rodrigue), Marc-André et Régine ; ses petits-enfants : Cindy (Éric Rousseau), Jessica, Maxime, Mélanie (Jean-François Busque), Catherine (Alex Morin-Deraiche), Julie (Jimmy Picard), Martin (Myriam B. Lessard) et Stéphane ; ses arrière-petits-enfants : Loïc, Éléonore, Jade, Annabelle, Laura, Marilou, Joey, Livia, Alyson, William, Elliot et Olivier ; ses frères et sœurs : Noëlla (feu Roger Robin), Rollande (Yvon Tanguay) et Jean-Marc (Claudette Thomassin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Marie-Paule était également la sœur de Marie-Reine (Antoine Beaulieu), Annette (Léo Dubé) ainsi que Omer (Rita Paré), tous décédés. La direction des funérailles a été confiée à la maison