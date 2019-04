DUPUIS, Marie-Ange Carrier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 mars 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Marie-Ange Carrier, épouse de feu monsieur Léopold Dupuis. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claudette (feu Michel Gagné), Pauline, Michel (Johanne Lemelin), Yvan (Lise Huard), Gisèle (Marcel Huot) et Daniel (Josée Veilleux); ses petits-enfants : Nick, Nancy, Mélanie, Sonia, Karine, Sylvie, Carl, Cynthia, Kevin et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Léa, Loïc, Cédric, Jason, Naomie, Thomas, Julianne, Lauralie, Victor, Mathis, Mégane et Logan. Elle était la soeur de feu Thérèse, feu Jacqueline et de feu Pierrette. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dupuis, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CLSC de Saint-Romuald pour les soins à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière Appalaches https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam).à compter de 10h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie de Saint-Romuald.