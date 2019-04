DESGAGNÉ, Jeannine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 mars 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Jeannine Desgagné, fille de feu Oscar Desgagné et de feu Juliette Gauthier. Elle demeurait à Québec. L'ont précédée ses frères : Benoît et sa belle-sœur Denyse Délisle, Paul Desgagné, Jean Desgagné, sa sœur Fernande Desgagné et son beau-frère Lucien Paquet.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil son frère André Desgagné (Georgette St-Clair), Lise Desgagné (André Levasseur), sa belle-sœur Jacqueline Côté (feu Paul Desgagné); ainsi que ses neveux, nièces, et ami(e)s. Elle remercie tout particulièrement les membres de sa famille qui l'ont aidée et visitée, ainsi que le personnel dévoué du CHSLD Domaine Saint-Dominique. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA), 245, rue Soumande, bur. 218, Halles Fleur de Lys, Québec (Qc) G1M 3H6, Tél. : 418-527-0075.