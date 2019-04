BÉDARD, Pierre



À Saint-Marc-des-Carrières, le 29 mars 2019, à l'aube de ses 67 ans, est décédé monsieur Pierre Bédard, conjoint de dame Céline Tardif, fils de feu monsieur Fernand Bédard et de feu dame Jeannette Larose. Il était natif de Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà compter de 12 h 30,L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laOutre sa conjointe Céline, monsieur Bédard laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (Karyne Dufour), Geneviève (Jacques Marcotte), Mélinda (Pierre-Olivier Faucher) et Adrianne (William Lefebvre); ses petits-enfants: Rosalie, Alicia et William; ses frères: feu Claude (Francine Matte) et Guy (France Lamontagne) ainsi que ses beaux-frères, ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement Djino Gosselin et le personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC du comté de Portneuf. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf pour les soins palliatifs à domicile, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec), G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l'église.