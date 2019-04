DÉRY-MORIN, Monique



À Québec le 19 mars 2019, est décédée entourée des siens, Monique Déry, épouse de Ange-Émile Morin. Elle laisse dans le deuil sa famille: Ghislaine (Marc-André Dubé); Serge (Ruby Chartrand) et ses fils Serge junior, Chazmenn, sa fille Chantelle et ses enfants Ève et Jay; Roger (Brigitte Plessis) et ses enfants: Solomon, Hannah, Alma-Sekel, Qinah, Nehemiah et huit petits-enfants; Marie-Claude (Réal Bélanger). Elle laisse ses sœurs: Louise Déry (feu René Cholette) et Pauline (Fernand Trépanier), sa belle-sœur Madeleine Giroux (feu Jacques Déry). Elle est allée rejoindre sa sœur Thérèse (feu Guy Paré), Eugène (feu Aline Brown), Jean (feu Christiane), et René (feu Louise Bourbonnais). Elle laisse aussi ses nièces et neveux, et ses bonnes amies. Sincères remerciements au personnel médical et aides-bénévoles de la Maison Michel Sarrazin pour leur gentillesse, leur attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à leur fondation au 801 Grande Allée O, bureau 124, Québec, QC G1S 1C1. Tél.: (418) 687-6084. La famille vous accueillera pour les condoléances àcourriel: paroissestandre@biz.videotron.caLa direction des funérailles a été confiée à la