LAVALLÉE, Irène Blouin



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 30 mars 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Irène Blouin, épouse de feu monsieur Claude Lavallée, fille de feu monsieur François-Xavier Blouin et de feu dame Alexina Delisle. Elle demeurait à Québec.le samedi 6 avril 2019 de 10h30 à 13h30.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Lucie (Guy Langlois), Pierre (Danielle Pelletier), Claire (Denis Laliberté), André (Sonia Moreau), Michel (Marie-Thérèse Carrier), Marie (Denis Lacasse) et François (Nathalie Doyer); ses petits-enfants : Jean-Philippe, Élisabeth, Pierre-Olivier, Guillaume, Anne-Marie, Étienne, Jérôme, Simon, Vincent, Catherine, Hugo, Charles, Raphaël, Marie-Lee, Cora-Lee, Andréanne, Samuel, Élise, Benoît, Charles et Philippe; ses sœurs et belles-sœurs : Marie-Ange (Georges Vézina), Marguerite (feu Marcel Gaudet) et Hélène Turgeon (feu Jean-Guy Blouin) ainsi que 24 arrière-petits-enfants, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité de gériatrie et des soins palliatifs de l'IUCPQ pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, ave des Replats, Québec QC, G2J 1B8 , tél : 418-682-6387.