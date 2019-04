MERCIER, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 mars 2019, à l'âge de 68 ans et 10 mois, est décédé monsieur Pierre Mercier, époux de madame Gisèle Valcourt. Il était le fils de feu madame Madeleine Desrochers et de feu monsieur Roger Mercier. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gisèle, sa sœur Louise (Pierre Forgues), ses frères: Jacques (Lorraine Thibault), Jean-Yves (Josée Bleau), Michel, Clément, feu Raymond-Marie, Denis et André; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Valcourt: Marguerite (John Anderson), Georgette et Gaston (Micheline Croteau); ses neveux et nièces les plus proches: Annie et Patrick Forgues, Stéphane et Nathalie Paradis, Dave Valcourt; ainsi que ses autres neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 26 avril 2019, de 10h30 à 13h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, tél. : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.