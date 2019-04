FORTIN, Jude



Au Centre Paul-Gilbert de Charny, le 31 mars 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jude Fortin, époux de madame Louisette Gagnon. Il était le fils de feu Andréa Fortin et de feu Simone Maheux. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à lade 10 h à 11 h 50.Il laisse dans le deuil outre son épouse Louisette: ses enfants: Johanne (Alain Talbot), Mario (Martine Tardif); ses petits-enfants: Marie-Ève (Mathieu Gonin-Olivier) et Samuel; son arrière-petite-fille: Romy, ses frères et sœurs Fortin: Suzanne (Jean-Paul Miller), feu Marcel (Jeannine Voyer), Micheline (feu Réjean Cassista), Andrée (Yvon Hébert), Danielle (Richard Thibault) et France (feu Yvon Royer, Daniel Grou); ses beaux-frères et belles-sœurs Gagnon: Rita (feu Jean-Paul Bégin), feu Jean-Marie, feu Jeannine (feu Grégoire Dumont), Gisèle (feu Lucien Bouffard), feu Émilien (Lucille Bouffard), Brigitte (feu Raymond Morin), feu Clément (feu Denise Corbin), feu Égide (Cécile Roy), Nicole (feu Jean-Claude Dunas) et Nicolas (Jeannette Morin). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s ainsi que Gilles Langlois le père de Marie-Ève Fortin-Langlois. Un sincère remerciement aux membres du personnel de la résidence Demeure au Coeur de Marie à Charny ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du Centre Paul-Gilbert pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles est confiée à la