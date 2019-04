MONTMINY, Pauline Vachon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 mars 2019, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée madame Pauline Vachon, épouse de feu monsieur Maurice Montminy, fille de feu Gaudias Vachon et de feu Rose-Délima Corriveau. Elle demeurait à Buckland.La famille recevra les condoléances auvendredi le 5 avril 2019 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 12h.et de là, au cimetière paroissial sous la direction de laSouvenons-nous d'elle comme étant une femme de foi, aimant la vie, généreuse, toujours prête à aider. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Oliva Roy), feu Réal (Edith Labonté), Lise (Serge Lafontaine), Carmen (Gérald Morin), feu Michel; ses petits-enfants : Lucie, Chantal et feu Mario Roy, Stéphane et Benoit Montminy, Alexandra et Roxanne Lafontaine, Jonathan, Sarah-Michèle et Audrey-Maude Morin, Guillaume Montminy; ses arrière-petits-enfants : Élodie, Tristan, Isabella, Alicia, Mathis, Juliette et Eliott. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-sœurs, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines des familles Vachon et Montminy ainsi que ses ami(e)s. Remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à madame Vachon. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la