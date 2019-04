FISET, Claude (Fiz)



À son domicile, le 30 mars 2019, à l'âge de 57 ans et 9 mois, est décédé subitement monsieur Claude Fiset, fils de feu monsieur Conrad Fiset et de madame Jacqueline Matte. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 9 h 30,Claude laisse dans le deuil sa mère Jacqueline Matte (Michel Corriveau), ses frères, sa soeur, son beau-frère et ses belles-soeurs: Denis (Francine Alain), Roger (Gaétane Trépanier), Michel, Chantal (Guy Denis), feu Sylvain Tom (Josée Renaud); la fille de monsieur Corriveau: Nathaly (Marc Brassard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.