5G: une technologie aussi prometteuse que redoutée

Paris | La Corée du Sud, déjà l’un des pays les plus «connectés», est devenue mercredi le premier au monde à lancer une couverture 5G nationale, avec deux jours d’avance sur le calendrier prévu et une poignée d’abonnés triés sur le volet pouvant en bénéficier pour le moment.

Nouveaux usages, notamment industriels, espoirs d’accélération de la numérisation de l’économie, mais aussi interrogations sur la sécurité: quels sont les enjeux de cette nouvelle technologie mobile?

Qu’est-ce que la 5G ?

La 5G, ou cinquième génération de normes pour réseau mobile, est la nouvelle version de l’ensemble des technologies mobiles dont le déploiement doit se poursuivre en Asie (en Chine principalement et au Japon) et aux États-Unis notamment, dans le courant de l’année 2020.

Il s’agit d’un ensemble de protocoles et méthodes de transmission de l’information qui doit offrir à la fois rapidité, faible temps de réponse (la latence) et énorme capacité, de manière à absorber un fort trafic. En ce sens, la 5G est avant tout une amélioration des capacités techniques offertes par la 4G, tout comme celle-ci a permis d’accélérer les débits par rapport à la 3G.

Mais c’est surtout une nouvelle phase de connexion. Là où la première génération permettait de passer des appels, la 2G d’y ajouter du texte, la 3G de commencer à envoyer des images et la 4G de développer l’internet mobile, la 5G doit servir à connecter tout ce qui ne l’est actuellement pas, en particulier les objets.

Quelles sont les promesses de la 5G ?Elles sont immenses. La 5G a été pensée comme la colonne vertébrale de la numérisation de l’économie dans sa globalité. Là où la 4G a permis de développer l’économie numérique, la 5G doit être le support de la numérisation des industries tout en offrant une série de services qui n’existent pas encore et même répondre aux demandes nouvelles telles que les transports de demain.

Pour les consommateurs, il ne faut pas s’attendre à une différence flagrante en termes de débit, comme cela a pu être le cas lors du passage de la 3G à la 4G. Les opérateurs comptent sur la 5G avant tout pour gérer l’augmentation de trafic et éviter la saturation de leurs réseaux mobiles.

Là où la 5G est très attendue, c’est dans l’industrie, puisqu’elle devrait permettre d’accélérer la numérisation des usines (notamment pour l’automatisation des tâches), des infrastructures de transport et ainsi améliorer le suivi des produits, les processus de fabrication, permettre plus de maintenance prédictive, intégrer la réalité augmentée ou virtuelle, etc.

Elle doit également permettre l’arrivée de nombreuses innovations: supporter la connexion de l’ensemble des véhicules autonomes et connectés, permettre le développement de la e-santé (avec des opérations à distance, la télémédecine, les transferts de données de santé, etc.) connecter les villes afin de les rendre plus «intelligentes» (gestion des flux, économie d’énergie, rationalisation des ramassages de déchets, etc.), sans parler des usages qui n’ont pas encore été pensés.

Pourquoi la 5G comporte plus de risques de sécurité?La première raison tient bien entendu au volume et au type de données qui sont appelées à y transiter. Si jusqu’ici les réseaux mobiles servaient avant toute chose à connecter les personnes, la 5G a été de son côté envisagé avant tout pour connecter les objets, même - et surtout - les plus sensibles. Le volume de données va donc exploser, avec encore plus d’informations potentiellement disponibles, mais surtout beaucoup de données sensibles, industrielles, de santé ou même stratégiques pour les États. Si son potentiel est pleinement exploité, la 5G permettra en effet de faire transiter absolument tout.

Le problème vient de la structure même du futur réseau. Jusqu’ici, sécuriser un réseau consistait principalement à en protéger le coeur, c’est-à-dire les équipements installés chez les opérateurs qui permettent de faire transiter les données. Avec la 5G, tant ce coeur que les équipements radios - antennes et relais - peuvent présenter des points d’entrée possibles pour pirater le réseau.

Cette différence est due au fait que la 5G est pensée pour proposer un réseau dynamique, en partie virtualisé et intelligent, structuré en «couches» («slicing») pour mieux s’adapter aux différents besoins selon les zones (santé, transport, industrie, usagers, etc).