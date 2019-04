CAMUS, Jean-Pierre



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, Québec, le 27 mars 2019 à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Camus, époux de dame Marielle Desbiens. Né à Pouancé, France, le 3 juin 1941, il était le fils de dame Madeleine Raimbault et de feu monsieur René Camus. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Cabano à une date ultérieure. Outre son épouse Marielle et sa mère Madeleine, monsieur Camus laisse dans le deuil ses enfants: Pascale (Dany McCarvill), Josée (André Gingras), Pierre (Valérie Aubé); ses petits-enfants qu'il aimait tant: William (Emmanuelle Massie), Andrew (Virginie Lebel), Valérie, Caroline (Charles-Vincent Bourbeau), Éliane, Marie; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Michèle, Marie-Luce (Hubert Loussouarn), Yves (Marie-France Beaupère), René (Anne-Marie Guilmault), Sylvie (Bruno Guénin), de la famille Desbiens: Gilles, Yvon (feu Gisèle Tardif), Louis-Marie (Réjeanne Bérubé), Mauricienne (feu Jean-Guy Pelletier), Gisèle Picard (feu Claude) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jean-Pierre était également le beau-frère de Guy, Marcel et Jacques Desbiens tous décédés. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg, plus particulièrement la docteure Mélanie Fortin, pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de