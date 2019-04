PAQUET, Roger



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 17 mars 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Roger Paquet époux de feu dame Pierrette Bédard. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 9 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Monsieur Paquet laisse dans le deuil ses enfants: Annie (Marc Trudel) et Michel (Chantal Moisan); ses petits-enfants: Alexandra (Brandon Gagnon) et Jordan Trudel (Eliane Alain), Daphnée et Justin Paquet, Emilie (Hugo Hardy) et Etienne Drolet; ses frères et sœurs: Willie (Noëlla Berrouard), Bruno (Marie-Paule Fiset), Claude (Jacqueline Fiset), feu Maurice, Lucie (Gérard Fiset) et Jean-Guy (Diane Fiset); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard: Claudette (Henri Julien), Huguette (feu Jacques Moisan), Louise (Daniel Roy) et Guylaine (Sylvain Cantin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement, les bons soins prodigués et leur soutien ainsi que le personnel de l'unité de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf - unité des soins palliatifs, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (QC) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.