NOËL, Laurette



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 18 mars 2019, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédée madame Laurette Noël, fille de feu Georges Noël et de feu Maria Turgeon. Elle demeurait à Québec, native d'Armagh de Bellechasse.à compter de 9h30, suivi d'Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium du salon funéraire. Elle était la sœur de : feu Fernand, feu Julien (feu Aline Roy), feu Roger (feu Imelda Therrien), feu Véronique et feu Léo (Yvette Bolduc). Elle laisse dans de nombreux neveux, nièces: Estelle, Mario et Gerry (enfants de feu Julien Noël), Michelle, Nicol, Sylvie, Sylvain, Fernand et Jeantal (enfants de feu Roger Noël), Linda, Stéphane, Éric, Nathalie et Sonia (enfants de feu Léo Noël). Un remerciement spécial au personnel du Manoir St-Amand et du Centre St-Augustin du 5e étage de l'Institut en santé mentale de Québec pour les bons soins prodigués ainsi qu'à toutes les personnes qui ont fait de sa vie un passage heureux sur terre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUQ 10, rue de l'Espinay Québec (Québec) G1L 3L5. Des formulaires seront disponibles au salon. Madame Noël a été confiée pour crémation à la