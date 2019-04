JENKINS, Gilles



À Lévis, le 1 avril 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Gilles Jenkins, époux de dame Jeanine Therrien. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Michel (Sonia Côté), Sylvie, Richard (Hélène Pelletier), Yvan (Julie Finet), Marc (Marlène Fiset), Stéphane (Anne Chrétien), Josée (Normand Raymond); ses petits-enfants: Vanessa, Émilie et Jonathan Jenkins, Cindy et Eric Maranda, William Jenkins, Samuel et Gabrielle Jenkins, Olivier et Félix Raymond, Hugo et Thomas Jenkins, ses arrière-petits-enfants: Mégane Jenkins, Emy Jenkins, Marily Maranda; ses soeurs: Jacqueline Lemelin Desbiens, Thérèse Lemelin Guay, Estelle Jenkins, Ginette Jenkins, Nicoles Jenkins, sa belle-soeur Réjeanne Therrien. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC Desjardins (soutien à domicile) pour leur aide, leur dévouement et l'excellence des soins prodigués à M Jenkins. La famille recevra les condoléances à lade 13h à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles au salon.